Гладков: Белгород подвергся самому массированному обстрелу ВСУ

Город Белгород подвергся самому массированному обстрелу Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, обстрел проводился с использованием систем HIMARS.
По его словам, сейчас нет сведений о пострадавших, однако зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Гладков отметил, что сейчас ведется сбор информации о происшествии, на место выехали дежурные бригады и оперативные службы.
В результате обстрела произошел пожар в хозпостройке, который сейчас ликвидируют сотрудники МЧС. Также отмечается, что из-за падения обломков произошло возгорание в одном из дворов города. В селе Таврово два частных дома были повреждены в результате падения обломков на кровли.
Ранее сообщалось, что украинские войска атаковали автомобиль волонтеров, который вез гуманитарную помощь в Васильевский реабилитационный центр для крупных хищников в Запорожской области.