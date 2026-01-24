Гладков: Белгород подвергся самому массированному обстрелу ВСУ

В результате обстрела произошел пожар в хозпостройке, который сейчас ликвидируют сотрудники МЧС. Также отмечается, что из-за падения обломков произошло возгорание в одном из дворов города. В селе Таврово два частных дома были повреждены в результате падения обломков на кровли.