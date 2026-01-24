Захарова: Зеленский заявляет о готовности к миру с РФ, пока ВСУ убивают медиков

«До последнего надеялись, что членам бригады, выехавшим по вызову к пациенту, удалось выскочить из автомобиля и укрыться, но, к огромному сожалению, ближе к вечеру выяснилось, что все они всё же стали новыми жертвами киевских боевиков, спастись не удалось никому», — написала Захарова в своем telegram-канале.