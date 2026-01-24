Захарова поставила под сомнения слова Зеленского о готовности к миру с РФ.
Киевский режим в лице президента Украины Владимира Зеленского говорит о готовности к миру с Россией, однако ВСУ убивают медиков в Херсонской области. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя атаку на бригаду скорой помощи Алешкинской больницы.
«До последнего надеялись, что членам бригады, выехавшим по вызову к пациенту, удалось выскочить из автомобиля и укрыться, но, к огромному сожалению, ближе к вечеру выяснилось, что все они всё же стали новыми жертвами киевских боевиков, спастись не удалось никому», — написала Захарова в своем telegram-канале.
По ее словам, таким образом стала очевидна истинная позицию киевского режима — «то, чего они по-настоящему желают и к чему готовы». Она отметила, что власти Киева грубо нарушили все протоколы Женевской конвенции, нормы международного гуманитарного права.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины нанесли удар по санитарному автомобилю, следовавшему к тяжелому пациенту на территории региона. По его информации, в машине находились трое человек, которые после атаки перестали выходить на связь. Позднее Сальдо уточнил, что все члены бригады медицинского автомобиля, пораженного украинским беспилотником, погибли.