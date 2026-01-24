На Аляске рухнула мобильная наземная буровая установка

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Самая большая мобильная наземная буровая установка Северной Америки Doyon 26 рухнула на Аляске в США, в результате инцидента никто серьезно не пострадал, сообщает газета Anchorage Daily News со ссылкой на местные власти и компанию ConocoPhillips.
«Огромная буровая установка компании ConocoPhillips опрокинулась в пятницу днем во время движения по гравийной дороге… Среди всего персонала никто серьезно не пострадал», — говорится в публикации газеты.
Кроме того, согласно публикации, существенного вреда окружающей среде нанесено не было. На месте аварии произошел пожар, который был локализован к вечеру пятницы.
Издание отмечает, что буровая установка Doyon 26 установила рекорд по бурению на Аляске в 2022 году и считается самой большой мобильной наземной буровой установкой в Северной Америке. Сообщается, что она способна разрабатывать территорию, в три раза превосходящую обычные буровые установки.