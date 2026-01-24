В Подмосковье в ДТП пострадали ребенок и двое взрослых

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с микроавтобусом в Домодедово в Московской области, сообщает региональное ГУ МВД России.
По предварительной информации, 38-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом без пассажиров.
«Сегодня около одного из домов, расположенных на улице Корнеева, произошло дорожно-транспортное происшествие… В результате ДТП водители обоих транспортных средств, а также 9-летний пассажир Volkswagen получили телесные повреждения и были госпитализированы», — говорится в Telegram-канале регионального управления.
Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, добавили в ведомстве.