В Подмосковье в ДТП пострадали ребенок и двое взрослых

«Сегодня около одного из домов, расположенных на улице Корнеева, произошло дорожно-транспортное происшествие… В результате ДТП водители обоих транспортных средств, а также 9-летний пассажир Volkswagen получили телесные повреждения и были госпитализированы», — говорится в Telegram-канале регионального управления.