В Подмосковье в ДТП пострадали ребенок и двое взрослых

Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с микроавтобусом в Домодедово.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с микроавтобусом в Домодедово в Московской области, сообщает региональное ГУ МВД России.

По предварительной информации, 38-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом без пассажиров.

«Сегодня около одного из домов, расположенных на улице Корнеева, произошло дорожно-транспортное происшествие… В результате ДТП водители обоих транспортных средств, а также 9-летний пассажир Volkswagen получили телесные повреждения и были госпитализированы», — говорится в Telegram-канале регионального управления.

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, добавили в ведомстве.