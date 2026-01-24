В США назвали причину, по которой агент ICE застрелил мужчину в Миннеаполисе

Как поясняется в официальном заявлении ведомства в социальной сети, правоохранители проводили операцию по задержанию нелегальных мигрантов, разыскиваемых по обвинениям в нападениях. К одному из офицеров приблизился мужчина с полуавтоматическим пистолетом калибра 9 мм. Стражи порядка попытались обезоружить его, однако тот оказал сопротивление. В министерстве заявили, что агент, опасаясь за свою жизнь и безопасность коллег, был вынужден выстрелить в целях самообороны.