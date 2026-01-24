Ричмонд
В США назвали причину, по которой агент ICE застрелил мужчину в Миннеаполисе

Сотрудник пограничного патруля в Миннеаполисе применил оружие, обосновав свои действия угрозой для жизни. Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности США.

Источник: Life.ru

«Правоохранители проводили операцию в Миннеаполисе против нелегалов, разыскиваемых за нападения. Человек подошёл к офицеру с девятимиллиметровым полуавтоматическим пистолетом», — уточнила пресс-служба ведомства.

Как поясняется в официальном заявлении ведомства в социальной сети, правоохранители проводили операцию по задержанию нелегальных мигрантов, разыскиваемых по обвинениям в нападениях. К одному из офицеров приблизился мужчина с полуавтоматическим пистолетом калибра 9 мм. Стражи порядка попытались обезоружить его, однако тот оказал сопротивление. В министерстве заявили, что агент, опасаясь за свою жизнь и безопасность коллег, был вынужден выстрелить в целях самообороны.

Напомним, мужчина, по которому в американском Миннеаполисе открыл огонь сотрудник Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE), скончался. Жертве был 51 год, инцидент произошёл на фоне операции по усиленному контролю за миграцией в городе.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

