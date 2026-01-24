В Миннеаполисе протестующие возводят баррикады, сообщают СМИ

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Активисты против иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) возводят баррикады на улицах Миннеаполиса, сообщает журналист телеканала NBC Мэтт Лэвитс.
«Протестующие сейчас возводят баррикады вокруг Николетт Авеню и 26-й улицы, власти покинули это место», — говорится в публикации Лэвитса в соцсети X.
Ранее министерство внутренней безопасности сообщило, что офицер пограничного патруля в Миннеаполисе стрелял в мужчину, поскольку опасался за свою жизнь. Правоохранители проводили рейд против нелегалов, когда к ним подошел мужчина с пистолетом. Разоружить его не получилось, офицеру пришлось открыть огонь, сообщило ведомство.
Ранее в городе агент ICE стрелял в протестующую, которая отказалась выйти из машины, поскольку счел, что она пытается наехать на правоохранителей.