Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Миннеаполисе протестующие возводят баррикады, сообщают СМИ

Лэвитс: в Миннеаполисе протестующие против ICE возводят баррикады.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Активисты против иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) возводят баррикады на улицах Миннеаполиса, сообщает журналист телеканала NBC Мэтт Лэвитс.

«Протестующие сейчас возводят баррикады вокруг Николетт Авеню и 26-й улицы, власти покинули это место», — говорится в публикации Лэвитса в соцсети X.

Ранее министерство внутренней безопасности сообщило, что офицер пограничного патруля в Миннеаполисе стрелял в мужчину, поскольку опасался за свою жизнь. Правоохранители проводили рейд против нелегалов, когда к ним подошел мужчина с пистолетом. Разоружить его не получилось, офицеру пришлось открыть огонь, сообщило ведомство.

Ранее в городе агент ICE стрелял в протестующую, которая отказалась выйти из машины, поскольку счел, что она пытается наехать на правоохранителей.