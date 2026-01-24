Ричмонд
В Миннеаполисе замечена бронетехника после инцидента со стрельбой

После инцидента со стрельбой в Миннеаполисе на улицах появилась тяжёлая техника. Об сообщает издание Daily Caller.

Источник: Life.ru

В Миннеаполисе замечена тяжёлая техника. Видео © X / Truwire.

Согласно информации издания, на место происшествия прибыл бронированный автомобиль. Сообщается о подготовке к применению слезоточивого газа для разгона собравшейся толпы.

В Министерстве внутренней безопасности заявили, что офицер пограничного патруля открыл огонь, опасаясь за свою жизнь, когда к нему приблизился вооружённый мужчина.

Ранее сообщалось о перестрелке в Миннеаполисе с участием агента Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE). Губернатор штата Миннесота Тим Уолц, в свою очередь, призвал президента Дональда Трампа прекратить операцию и вывести федеральные силы из штата, заявив, что «присутствие плохо подготовленных агентов лишь усугубляет ситуацию в регионе». Сообщалось о смерти раненого в перестрелке 51-летнего мужчины.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

