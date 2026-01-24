Волонтёры, несмотря на удар БПЛА ВСУ, доставили помощь в зоопарк Васильевки

В центр направлялась партия продовольствия для животных с общим весом в 2,5 тонны. После удара дрона значительная часть груза оказалась на проезжей части, часть тары была разрушена. В машине находились пять человек, никто не пострадал.
В результате удара часть продуктов была испорчена: разбились банки, содержимое смешалось, повреждены ёмкости с мёдом, мясом и крупой. При этом значительная часть груза сохранилась в пригодном состоянии. В реабилитационном центре сообщили, что уцелевшие продукты будут отсортированы и использованы для кормления животных.
Ранее Life.ru писал, что Белгород подвергся самому массированному обстрелу за всё время проведения специальной военной операции. Предварительно, удар был нанесён с помощью ракет HIMARS. В результате обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры, произошло возгорание хозяйственной постройки. В одном из дворов города также возник пожар из-за падения обломков.
