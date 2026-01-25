ВСУ нанесли артиллерийский удар по Любимовке в Херсонской области

Ранее заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко написал, что Вооружённые силы Украины нанесли артиллерийский удар по зданию поликлиники в городе Каховка. По его словам, снаряд попал в стену медицинского учреждения. В поликлинике выбиты окна, повреждены внутренние конструкции, медицинское оборудование и мебель. Также сообщалось, что в Херсонской области погибла вся бригада скорой помощи после атаки дрона ВСУ. Губернатор Владимир Сальдо назвал убийство мирных жителей военным преступлением.