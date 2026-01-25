Ричмонд
ВСУ нанесли артиллерийский удар по Любимовке в Херсонской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по населённому пункту Любимовка, расположенному в Херсонской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава администрации округа Павел Филипчук.

«Шесть артиллерийских прилётов. Информации о раненных и пострадавших нет», — сообщается в публикации.

В результате вечернего обстрела зафиксировано шесть прилётов снарядов. Филипчук добавил, что, по предварительным данным, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал — раненых и жертв нет.

Ранее заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко написал, что Вооружённые силы Украины нанесли артиллерийский удар по зданию поликлиники в городе Каховка. По его словам, снаряд попал в стену медицинского учреждения. В поликлинике выбиты окна, повреждены внутренние конструкции, медицинское оборудование и мебель. Также сообщалось, что в Херсонской области погибла вся бригада скорой помощи после атаки дрона ВСУ. Губернатор Владимир Сальдо назвал убийство мирных жителей военным преступлением.

