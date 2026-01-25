Ричмонд
При обстреле Белгорода были повреждены объекты энергетики

В результате атаки ВСУ на Белгород были повреждены объекты энергетический инфраструктуры.

Источник: Аргументы и факты

В результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, уточнив, что информация о масштабах ущерба продолжает поступать.

Ранее в субботу глава региона заявил, что город подвергся самому массированному обстрелу за последнее время, предположительно с применением реактивных систем HIMARS. На места происшествий были направлены дежурные бригады и экстренные службы для оценки ситуации и устранения последствий.

В ходе обстрела произошло возгорание хозяйственной постройки, пожар был локализован сотрудниками МЧС. Также после падения обломков беспилотника загорелся один из дворов в городе. В Белгородском районе, в селе Таврово, осколками были повреждены кровли двух частных домов.

Ранее сообщалось, что украинские войска атаковали автомобиль волонтеров, который вез гуманитарную помощь в Васильевский реабилитационный центр для крупных хищников в Запорожской области.