Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убитый федеральным агентом в Миннеаполисе опознан как медбрат Алекс Претти

Мужчина, застреленный федеральными агентами в ходе операции в Миннеаполисе в субботу, 24 января, был идентифицирован как 37-летний Алекс Джеффри Претти. Об этом сообщил высокопоставленный представитель правоохранительных органов, знакомый с ходом расследования.

Источник: Reuters

«Согласно документам, он был дипломированным медбратом», — пишет The New York Times.

Коллега Претти подтвердила, что он работал медбратом в отделении интенсивной терапии в госпитале для ветеранов в Миннеаполисе.

Смерть жителя города спровоцировала новые столкновения между правоохранительными органами и сотнями протестующих. Власти Миннесоты снова потребовали от президента Дональда Трампа положить конец ужесточённой иммиграционной политике, «в результате которого погибли уже два человека», отмечает газета.

В Министерстве внутренней безопасности утверждают, что Претти создавал угрозу для агентов пограничного патруля, однако журналисты говорят, что мужчина «держал в руке телефон, а не пистолет», когда силовики повалили его на землю и застрелили.

Это не первый подобный случай. 7 января стало известно, что в Миннеаполисе сотрудник ICE застрелил женщину, которая преградила на машине дорогу силовикам.

После в американском штате Миннесота начались акции протеста. В городе Сент-Пол дошло до столкновений между полицией и митингующими.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше