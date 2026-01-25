Убитый федеральным агентом в Миннеаполисе опознан как медбрат Алекс Претти

«Согласно документам, он был дипломированным медбратом», — пишет The New York Times.
Коллега Претти подтвердила, что он работал медбратом в отделении интенсивной терапии в госпитале для ветеранов в Миннеаполисе.
Смерть жителя города спровоцировала новые столкновения между правоохранительными органами и сотнями протестующих. Власти Миннесоты снова потребовали от президента Дональда Трампа положить конец ужесточённой иммиграционной политике, «в результате которого погибли уже два человека», отмечает газета.
В Министерстве внутренней безопасности утверждают, что Претти создавал угрозу для агентов пограничного патруля, однако журналисты говорят, что мужчина «держал в руке телефон, а не пистолет», когда силовики повалили его на землю и застрелили.
Это не первый подобный случай. 7 января стало известно, что в Миннеаполисе сотрудник ICE застрелил женщину, которая преградила на машине дорогу силовикам.
После в американском штате Миннесота начались акции протеста. В городе Сент-Пол дошло до столкновений между полицией и митингующими.