Трамп заявил, что не понимает резонанса вокруг стрельбы с участием агента ICE

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал стрельбу в Миннесоте, где агент Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) застрелил человека. Республиканец заявил, что не понимает резонанса от нынешнего случая, а правоохранителей должна защищать местная полиция.

«Это пистолет стрелка, заряженный (с двумя дополнительными полными магазинами!) и готовый к использованию. Что это значит? Где местная полиция? Почему им не разрешили защищать сотрудников ICE? Мэр и губернатор отменили их вызов? Утверждается, что многим из этих полицейских не разрешили выполнять свою работу, что ICE пришлось защищаться самостоятельно — а это нелёгкая задача!» — пишет Трамп в соцсети Truth Social.

В том же сообщении хозяин Белого дома перешёл к резкой критике регионального руководства, связав инцидент с масштабными финансовыми нарушениями. Он заявил о пропаже десятков миллиардов долларов, которые, по его версии, были выведены в результате мошеннических схем. Отдельно он упомянул конгрессвумен Ильхан Омар, усомнившись в происхождении её многомиллионных доходов.

Трамп также возложил ответственность за рост преступности на миграционную политику демократов. По его утверждению, политика открытых границ позволила нелегальным мигрантам, причастным к тяжким преступлениям, беспрепятственно проникнуть в штат. Он подчеркнул, что федеральные власти намерены добиться возврата утраченных средств, а лица, причастные к хищениям, должны предстать перед судом.

«Пусть наши патриоты из ICE делают свою работу! 12 000 нелегальных иностранных преступников, многие из которых являются насильниками, были арестованы и вывезены из Миннесоты. Если бы они всё ещё были там, вы бы увидели нечто гораздо худшее, чем то, что вы видите сегодня!» — утверждает республиканец.

Напомним, в Миннеаполисе сотрудник ICE открыл огонь по вооружённому человеку. Губернатор Миннесоты Тим Уолц резко отреагировал на произошедшее, заявив, что уже обсудил «ужасную стрельбу, устроенную федеральными агентами» с Белым домом. Он призвал президента Дональда Трампа немедленно прекратить операцию и вывести федеральные силы из штата. Жертве был 51 год, инцидент произошёл на фоне операции по усиленному контролю за миграцией в городе.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

