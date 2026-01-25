РЕН ТВ: из «Vegas Крокус Сити» эвакуировали посетителей

Людей эвакуировали из торгово-развлекательного центра «Vegas Крокус Сити». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.
По данным телеканала, торгово-развлекательный комплекс прекратил работу по техническим причинам. Очевидцы отмечают, что персонал не отвечает на вопросы посетителей.
Ранее оперативные службы сообщили о проведении экстренной эвакуации в долгопрудненском ТЦ «Город». Предварительная причина — задымление, источник которого локализован на этаже, где находился фудкорт.
До этого из торгового центра «Атрон» в Рязани были эвакуированы посетители. Однако причины не уточнялись.
Помимо этого, из-за схода селевого потока с реки Герхан-Суу в самом высокогорном городе России — Тырныаузе — была объявлена эвакуация населения. Тогда селевой поток повредил водопровод, из-за чего без воды остались около 3 тыс. человек.