Дипломат отметила, что ответственность за произошедшее неизбежна. Она указала, что в результате атаки погибли люди, которые оказывали медицинскую помощь и спасали жизни. По её словам, среди убитых была медсестра 1954 года рождения, посвятившая профессиональную деятельность работе в системе здравоохранения.
«Конечно, причастные к этому преступлению будут идентифицированы и справедливое возмездие обязательно придёт. Но людей, спасавших жизни, уже не вернуть», — написала Захарова.
Несмотря на заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского в Давосе о стремлении к миру, на фоне его выступления произошёл целенаправленный обстрел врачей, добавила дипломат. Такие действия являются продолжением политики, проводимой Киевом с 2014 года.
Ранее сообщалось о гибели всей бригады скорой помощи в Херсонской области в результате атаки дрона ВСУ. Губернатор региона Владимир Сальдо назвал произошедшее военным преступлением. По словам уполномоченного по правам человека в Херсонской области Сергея Георгиева, власти окажут необходимую поддержку родственникам погибших, которые «оставались преданными своему профессиональному долгу и не покидали город, несмотря на постоянные обстрелы». Георгиев также отметил, что защита медицинского персонала и санитарного транспорта гарантирована международным гуманитарным правом, которое киевский режим игнорирует.
