Захарова прокомментировала атаку ВСУ на медиков в Херсонской области

Дипломат отметила, что ответственность за произошедшее неизбежна. Она указала, что в результате атаки погибли люди, которые оказывали медицинскую помощь и спасали жизни. По её словам, среди убитых была медсестра 1954 года рождения, посвятившая профессиональную деятельность работе в системе здравоохранения.