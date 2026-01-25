В Мурманской области котельные работают в штатном режиме после аварии на ЛЭП

«В настоящее время электроснабжение на источниках теплоснабжения полностью восстановлено, котельные работают в штатном режиме», — уточняется в сообщении.
Все коммунальные службы и предприятия региона работают над устранением последствий аварии на линиях «Россетей». В «Мурманэнергосбыте» действует режим повышенной готовности. Благодаря резервным источникам питания в период отключения удалось сохранить работу котельных и тепловых пунктов.
Помощь жителям, оставшимся без электричества, оказывают на развёрнутых пунктах обогрева и зарядки телефонов. Их работу обеспечивают местные учреждения культуры, спорта, досуга и предприниматели.
Ранее в Мурманскую область из Карелии привезли опоры ЛЭП на замену повреждённым. Напомним, что в Мурманской области из-за скачка напряжения, вызванного сложными погодными условиями, был введён режим повышенной готовности. По факту произошедшего следственные органы уже возбудили уголовное дело. По предварительным данным следствия, 23 января 2026 года бездействие должностных лиц одной из сетевых организаций привело к критическому падению напряжения в сетях. Местных жителей попросили, по возможности, не пользоваться электроникой.
