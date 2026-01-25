Ричмонд
В Днепропетровске сотрудники военкомата открыли огонь по авто местного жителя

В Днепропетровске сотрудники военкомата открыли огонь по автомобилю местного жителя во время проведения мобилизационных мероприятий. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В Днепропетровске сотрудники военкомата открыли огонь по авто местного жителя. Видео © Telegram / Политика страны.

«В Днепропетровске сотрудники военкомата прострелили мужчине колёса машины», — говорится в сообщении.

По информации издания, мужчина якобы угрожал военным ножом, пытаясь избежать мобилизации. Данные о пострадавших в результате инцидента отсутствуют. «Страна.ua» также опубликовала фотографии и видеозапись с места задержания, на которых видно, как не менее пяти военнослужащих в форме ВСУ окружили легковой автомобиль.

Ранее сообщалось, что во Львовской области мужчина открыл стрельбу по сотрудникам территориального центра комплектования. Стрелявший задержан. Данных о пострадавших среди сотрудников ТЦК на данный момент не поступало. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

