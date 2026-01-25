В Днепропетровске сотрудники военкомата открыли огонь по авто местного жителя. Видео © Telegram / Политика страны.
«В Днепропетровске сотрудники военкомата прострелили мужчине колёса машины», — говорится в сообщении.
По информации издания, мужчина якобы угрожал военным ножом, пытаясь избежать мобилизации. Данные о пострадавших в результате инцидента отсутствуют. «Страна.ua» также опубликовала фотографии и видеозапись с места задержания, на которых видно, как не менее пяти военнослужащих в форме ВСУ окружили легковой автомобиль.
Ранее сообщалось, что во Львовской области мужчина открыл стрельбу по сотрудникам территориального центра комплектования. Стрелявший задержан. Данных о пострадавших среди сотрудников ТЦК на данный момент не поступало. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
