В Днепропетровске сотрудники военкомата открыли огонь по авто местного жителя

По информации издания, мужчина якобы угрожал военным ножом, пытаясь избежать мобилизации. Данные о пострадавших в результате инцидента отсутствуют. «Страна.ua» также опубликовала фотографии и видеозапись с места задержания, на которых видно, как не менее пяти военнослужащих в форме ВСУ окружили легковой автомобиль.