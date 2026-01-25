Мэр Белгорода заявил о повреждениях критической инфраструктуры города

«ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду. Есть последствия. Повреждены объекты критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Мэр также сообщил о возгорании во дворе многоэтажного дома и повреждении хозяйственной постройки в частном секторе. По словам Демидова, на месте происшествия работают все экстренные службы, информация уточняется.
Кроме того, в результате ракетного удара ВСУ вышли из строя насосы станции, обеспечивающей теплом несколько жилых домов на Харгоре. Аварийные бригады уже на месте. Оборудование планируют запустить в течение 30 минут.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что город подвергся самому массированному обстрелу за время проведения специальной военной операции. Предварительно, удар был нанесён с помощью ракет HIMARS. В результате обстрела были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, произошло возгорание хозяйственной постройки, а также зафиксирован пожар во дворе жилого дома из-за падения обломков.