Мэр Белгорода заявил о повреждениях критической инфраструктуры города

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что город подвергся самому массированному обстрелу за время проведения специальной военной операции. Предварительно, удар был нанесён с помощью ракет HIMARS. В результате обстрела были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, произошло возгорание хозяйственной постройки, а также зафиксирован пожар во дворе жилого дома из-за падения обломков.