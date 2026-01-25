В США отменили почти 12 тысяч рейсов из-за снежной бури

В международном аэропорту имени Уилла Роджерса в Оклахома-Сити были отменены все рейсы, запланированные на субботу, а также утренние рейсы воскресенья. По состоянию на 13:00 по восточному времени в субботу по всей стране было отменено более 3700 рейсов, ещё почти 8000 — на воскресенье, свидетельствуют данные сервиса FlightAware. Среди наиболее затронутых аэропортов оказались Даллас-Форт-Уэрт, Нэшвилл и Шарлотт Дуглас.