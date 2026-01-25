В США отменили почти 12 тысяч рейсов из-за снежной бури

Предупреждения о зимнем шторме получили около 140 миллионов человек — более 40 процентов населения страны. Опасная зона охватила регионы от Нью-Мексико до Новой Англии. Национальная метеорологическая служба сообщила о сильных снегопадах и широкой полосе интенсивного гололёда, протянувшейся от восточного Техаса до Северной Каролины. К полудню субботы в отдельных районах юго-восточной Оклахомы, восточного Техаса и Луизианы толщина ледяного слоя достигала 0,6 сантиметра.
Метеоролог Эллисон Санторелли из Национальной метеорологической службы указала, что отличительной особенностью этого шторма стало быстрое наступление сильного холода после осадков.
Власти более чем десяти штатов объявили режим чрезвычайной ситуации или призвали жителей оставаться дома. В пригородах к северу от Далласа основные автомагистрали оказались покрыты снегом. Ночью гололёд и мокрый снег затронули север Техаса, а днём сместились в центральные районы штата.
В международном аэропорту имени Уилла Роджерса в Оклахома-Сити были отменены все рейсы, запланированные на субботу, а также утренние рейсы воскресенья. По состоянию на 13:00 по восточному времени в субботу по всей стране было отменено более 3700 рейсов, ещё почти 8000 — на воскресенье, свидетельствуют данные сервиса FlightAware. Среди наиболее затронутых аэропортов оказались Даллас-Форт-Уэрт, Нэшвилл и Шарлотт Дуглас.
«Пожалуйста, если можете, не садитесь за руль, не путешествуйте, не делайте ничего, что может подвергнуть вас или ваших близких опасности. Вместо этого я призываю каждого жителя Нью-Йорка, у кого есть возможность, надеть тёплый свитер, включить телевизор, посмотреть “Миссию невыполнима” в десятый раз и, прежде всего, оставаться дома», — призвал мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани.
Ранее Life.ru писал, что жители Вашингтона массово скупают продукты питания в преддверии ожидаемого сильного снегопада. Практически все отделы со свежим мясом, рыбой, птицей и овощами опустели. Морозильные камеры с полуфабрикатами также практически пусты. Городские власти предупреждают о значительном понижении температуры и прогнозируют выпадение до 30 сантиметров снега.
