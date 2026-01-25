Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, возникшее после атаки ВСУ по Белгороду

«ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду. Есть последствия. Повреждены объекты критической инфраструктуры. Произошло возгорание во дворе многоэтажного дома на Харгоре, которое оперативно ликвидировали. Машину, стоявшую вблизи, отогнали с места происшествия», — пишет Демидов.
В настоящее время специалисты проводят обследование территорий, где зафиксированы последствия атаки. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Напомним, Белгород подвергся самому массированному обстрелу за всё время проведения специальной военной операции. Предварительно, удар был нанесён с помощью ракет HIMARS. В результате обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры, произошло возгорание хозяйственной постройки. В одном из дворов города также возник пожар из-за падения обломков.
