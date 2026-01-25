Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, возникшее после атаки ВСУ по Белгороду

Напомним, Белгород подвергся самому массированному обстрелу за всё время проведения специальной военной операции. Предварительно, удар был нанесён с помощью ракет HIMARS. В результате обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры, произошло возгорание хозяйственной постройки. В одном из дворов города также возник пожар из-за падения обломков.