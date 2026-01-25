Ричмонд
Бастрыкин хочет привлечь к ответственности судью за оправдание мигрантов

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить документы для дисциплинарного наказания судьи, вынесшего оправдательный приговор по резонансному делу о нападении. Об этом в субботу, 24 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд Самарской области вынес оправдательный приговор мигрантам, которых обвиняли в нападении на граждан, в том числе на депутата Государственной думы. Это решение вызвало бурную реакцию в обществе. Следствие первоначально квалифицировало их действия как покушение на убийство.

— Отмечается необходимость привлечения к уголовной ответственности судьи, вынесшего данное решение, — говорится в сообщении.

Первому заместителю главы ведомства поручено обратиться в Дисциплинарную коллегию Верховного суда.

18 июля 2024 года стало известно, что в Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения на депутата Государственной думы Михаила Матвеева, расследование ведется по статье о хулиганстве.