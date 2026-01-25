В Свердловской области загорелся бройлерный цех в посёлке Рефтинский. Видео © Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
По данным ведомства, угрозы распространения огня на соседние постройки нет. Жертв и пострадавших не зафиксировано. На месте работают 11 единиц техники и 33 специалиста МЧС России.
«Важно отметить, что на момент происшествия цех не функционировал — людей и домашней птицы внутри не было», — отметили в пресс-службе.
Ранее в Краснодаре взрыв газового баллона привёл к частичному обрушению кровли в здании автомастерской, в результате чего пострадали люди. Происшествие на улице Соколова, 17, случилось 24 января. Спасатели подчеркнули, что, несмотря на мощный взрыв, пожар не начался. В результате происшествия пострадали четыре человека.
