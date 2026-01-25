Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области загорелся бройлерный цех в посёлке Рефтинский

В бройлерном цехе посёлка Рефтинский в Свердловской области обрушилась крыша на площади 3 тысячи квадратных метров и произошёл пожар на 400 «квадратах». Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Источник: Life.ru

В Свердловской области загорелся бройлерный цех в посёлке Рефтинский. Видео © Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

По данным ведомства, угрозы распространения огня на соседние постройки нет. Жертв и пострадавших не зафиксировано. На месте работают 11 единиц техники и 33 специалиста МЧС России.

«Важно отметить, что на момент происшествия цех не функционировал — людей и домашней птицы внутри не было», — отметили в пресс-службе.

Ранее в Краснодаре взрыв газового баллона привёл к частичному обрушению кровли в здании автомастерской, в результате чего пострадали люди. Происшествие на улице Соколова, 17, случилось 24 января. Спасатели подчеркнули, что, несмотря на мощный взрыв, пожар не начался. В результате происшествия пострадали четыре человека.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.