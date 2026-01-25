В Миннеаполисе протестующие строят баррикады на улицах

«Протестующие сейчас возводят баррикады вокруг Николетт Авеню и 26-й улицы, власти покинули это место», — сообщается в посте Лэвитса в социальной сети X.
По его информации, протестующие сооружают заграждения на пересечении Николетт Авеню и 26-й улицы. Журналист отметил, что правоохранители покинули данный район.
Ранее сообщалось, что после инцидента со стрельбой в Миннеаполисе на улицах появилась тяжёлая бронетехника. Согласно информации издания, на место происшествия прибыл бронированный автомобиль. Сообщается о подготовке к применению слезоточивого газа для разгона собравшейся толпы. Также Министерство внутренней безопасности прокомментировало применение оружия, повлекшее за собой смерть мужчины. Ведомство заявило, что офицер пограничного патруля открыл огонь, опасаясь за свою жизнь, когда к нему приблизился вооружённый мужчина.
