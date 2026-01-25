Ричмонд
Белгород остался без тепла из-за атаки ВСУ

В Белгороде после ракетного обстрела украинских военных была остановлена работа насосной станции, обеспечивающей теплом ряд жилых домов в микрорайоне Харьковская гора. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

Вышла из строя станция, обеспечивающая население теплом.

«После ракетного удара ВСУ остановились насосы повысительной насосной станции. Она обеспечивает теплом несколько домов на Харгоре», — написал Демидов в своем telegram-канале.

К месту происшествия направлены аварийные бригады. Городской глава сообщил, что оборудование запустят в ближайшие 30 минут. URA.RU сообщало ранее, что в результате атаки ВСУ на Белгород были повреждены территория многоэтажного дома и объекты жизнеобеспечения.