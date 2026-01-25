В Мурманске заработал второй круглосуточный пункт обогрева для жителей

В Мурманске начал работу второй круглосуточный пункт обогрева населения. Об этом сообщил глава города Иван Лебедев, отметив, что решение было принято после многочисленных обращений жителей. Теперь в городе функционируют два пункта обогрева, работающие в круглосуточном режиме: в ДК «Судоремонтник» в Росляково и в Детской художественной школе на ул. Полярной Дивизии, 1.