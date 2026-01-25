Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мурманске заработал второй круглосуточный пункт обогрева для жителей

В Мурманске начал работу второй круглосуточный пункт обогрева населения. Об этом сообщил глава города Иван Лебедев, отметив, что решение было принято после многочисленных обращений жителей. Теперь в городе функционируют два пункта обогрева, работающие в круглосуточном режиме: в ДК «Судоремонтник» в Росляково и в Детской художественной школе на ул. Полярной Дивизии, 1.

Источник: Life.ru

В Мурманске открыт второй круглосуточный пункт обогрева для населения. Видео © Telegram / Иван Лебедев Мурманск.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своём телеграм-канале, что завершается возведение двух временных опор электропередач. Он выразил надежду, что электроснабжение удастся восстановить как можно скорее, и отметил, что на место доставлены две основные металлические опоры, идёт их сборка, ещё три опоры находятся в пути.

Напомним, в Мурманской области введён режим повышенной готовности из-за скачка напряжения в результате неблагоприятных погодных условий, было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, 23 января 2026 года из-за бездействия должностных лиц сетевой организации произошло критическое падение напряжения, что привело к массовым отключениям в Мурманске и Североморске, включая объекты критической инфраструктуры. Восстановление энергоснабжения после повреждения пяти опор линий электропередач займёт не менее суток. Власти сообщают, что тепло в дома подаётся, котельные функционируют стабильно, а население обеспечено уличными пунктами помощи и информационной поддержкой.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.