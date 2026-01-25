В Мурманске заработал второй круглосуточный пункт обогрева для жителей

В Мурманске открыт второй круглосуточный пункт обогрева для населения. Видео © Telegram / Иван Лебедев Мурманск.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своём телеграм-канале, что завершается возведение двух временных опор электропередач. Он выразил надежду, что электроснабжение удастся восстановить как можно скорее, и отметил, что на место доставлены две основные металлические опоры, идёт их сборка, ещё три опоры находятся в пути.
Напомним, в Мурманской области введён режим повышенной готовности из-за скачка напряжения в результате неблагоприятных погодных условий, было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, 23 января 2026 года из-за бездействия должностных лиц сетевой организации произошло критическое падение напряжения, что привело к массовым отключениям в Мурманске и Североморске, включая объекты критической инфраструктуры. Восстановление энергоснабжения после повреждения пяти опор линий электропередач займёт не менее суток. Власти сообщают, что тепло в дома подаётся, котельные функционируют стабильно, а население обеспечено уличными пунктами помощи и информационной поддержкой.
