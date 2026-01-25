Снежная буря оставила без электричества почти 130 тысяч домов в США

Наибольший удар пришёлся на Техас — 51 489 абонентов остались без света, и Луизиану — 49 830. В остальных штатах ситуация менее масштабная: Виргинские острова, Калифорния, Арканзас и Нью-Мексико зафиксировали от 3,5 тысячи отключений в каждом.
Ранее Life.ru писал, что из-за снежной бури в США отменили почти 12 тысяч рейсов. Непогода сопровождается снегопадами, ледяным дождём и резким понижением температуры. Предупреждения о зимнем шторме получили около 140 миллионов человек — более 40 процентов населения страны. Опасная зона охватила регионы от Нью-Мексико до Новой Англии. Власти более чем десяти штатов объявили режим чрезвычайной ситуации или призвали жителей оставаться дома.
