Снежная буря оставила без электричества почти 130 тысяч домов в США

Ранее Life.ru писал, что из-за снежной бури в США отменили почти 12 тысяч рейсов. Непогода сопровождается снегопадами, ледяным дождём и резким понижением температуры. Предупреждения о зимнем шторме получили около 140 миллионов человек — более 40 процентов населения страны. Опасная зона охватила регионы от Нью-Мексико до Новой Англии. Власти более чем десяти штатов объявили режим чрезвычайной ситуации или призвали жителей оставаться дома.