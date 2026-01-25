Из-за атаки ВСУ район Белгорода Харгора остался без тепла

«После ракетного удара ВСУ остановились насосы повысительной насосной станции, которая обеспечивает теплом несколько домов на Харгоре. Аварийные бригады уже на месте. Работают над восстановлением», — говорится в сообщении.
Ранее специалисты МЧС потушили возгорание во дворе многоквартирного дома в районе Харгоры после массированного ракетного удара ВСУ. Также были повреждены объекты критической инфраструктуры. В настоящее время специалисты проводят обследование территорий, где зафиксированы последствия атаки. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.