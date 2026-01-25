Ричмонд
Из-за атаки ВСУ район Белгорода Харгора остался без тепла

В Белгороде работа повысительной насосной станции были приостановлена после ракетной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на город. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«После ракетного удара ВСУ остановились насосы повысительной насосной станции, которая обеспечивает теплом несколько домов на Харгоре. Аварийные бригады уже на месте. Работают над восстановлением», — говорится в сообщении.

Ранее специалисты МЧС потушили возгорание во дворе многоквартирного дома в районе Харгоры после массированного ракетного удара ВСУ. Также были повреждены объекты критической инфраструктуры. В настоящее время специалисты проводят обследование территорий, где зафиксированы последствия атаки. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

