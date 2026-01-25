Из-за атаки ВСУ район Белгорода Харгора остался без тепла

Ранее специалисты МЧС потушили возгорание во дворе многоквартирного дома в районе Харгоры после массированного ракетного удара ВСУ. Также были повреждены объекты критической инфраструктуры. В настоящее время специалисты проводят обследование территорий, где зафиксированы последствия атаки. Пострадавших, по предварительным данным, нет.