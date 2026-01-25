В Стамбуле нашли обезглавленное тело гражданки Узбекистана

В стамбульском районе Шишли в мусорном контейнере было обнаружено обезглавленное тело женщины, сообщает Hürriyet. На находку наткнулся человек, занимавшийся сбором макулатуры, после чего информация была передана в экстренные службы.
Правоохранительные органы оцепили место происшествия и начали следственные действия с участием сотрудников подразделения по расследованию убийств. Личность погибшей удалось установить по отпечаткам пальцев — ей оказалась 37-летняя гражданка Узбекистана Дурдона Хакимова.
В настоящее время полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося. Следствие рассматривает возможные версии произошедшего и проводит необходимые оперативно-розыскные мероприятия.
