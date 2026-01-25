Ричмонд
В Стамбуле нашли обезглавленное тело гражданки Узбекистана

В Стамбуле в мусорном контейнере было обнаружено обезглавленное тело женщины.

Источник: Аргументы и факты

В стамбульском районе Шишли в мусорном контейнере было обнаружено обезглавленное тело женщины, сообщает Hürriyet. На находку наткнулся человек, занимавшийся сбором макулатуры, после чего информация была передана в экстренные службы.

Правоохранительные органы оцепили место происшествия и начали следственные действия с участием сотрудников подразделения по расследованию убийств. Личность погибшей удалось установить по отпечаткам пальцев — ей оказалась 37-летняя гражданка Узбекистана Дурдона Хакимова.

В настоящее время полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося. Следствие рассматривает возможные версии произошедшего и проводит необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее стало известно, что тело мужчины, найденное в Босфоре 20 января, принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову. Он пропал 25 августа во время массового заплыва в Босфоре. Все это время родные пловца не прекращали поиски.