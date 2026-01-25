В Бремене напали на дом главы внутренней разведки ФРГ: пострадали даже невинные соседи

На частный дом главы внутренней разведки ФРГ в Бремене Торге Келера было совершено нападение с шарами с краской. Об этом пишет Die Niedersachsen.
В качестве орудия атаки преступники применили елочные шары с краской. Также пострадал автомобиль случайных соседей: у него были разбиты стекла и проколоты шины.
Как сообщила полиция, в результате инцидента никто не пострадал. Правоохранительные органы Бремена приступили к расследованию данного происшествия.
Ранее в парке Ашаффенбурга произошло нападение с ножом, жертвами которого стали ребенок и взрослый.
Кроме этого, в декабре в Германии случился страшный теракт. Тогда машина на полном ходу въехала в людей на праздничной ярмарке. Итогом стали как минимум 80 пострадавших и двое погибших, среди которых был маленький ребенок.