Протесты в Миннесоте дошли до абсурда: правоохранителю откусили палец

Во время протестов в Миннесоте силовику откусили палец.

Источник: Комсомольская правда

Во время акций протеста в штате Миннесота сотруднику правоохранительных органов откусили палец.

Во время протестов в Миннесоте силовику откусили палец. ФОТО: соцсети.

В сети появились фотографии виновников, опубликованные помощницей министра внутренней безопасности США Тришей Маклафлин. Ими оказались двое молодых людей: парень и девушка.

«В Миннеаполисе эти бунтовщики напали на нашего сотрудника внутренней безопасности, и один из них откусил ему палец. Он потеряет палец», — сказала она.

Напомним, что в Миннесоте проходят масштабные акции протеста с участием почти 100 тыс. человек. Они направлены против деятельности Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Тогда сотрудниками ICE была застрелена мать троих детей, 37-летняя Николь Гуд.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Миннеаполис украл миллиарды долларов. При этом американский глава выразил уверенность в том, что Миннесота вернет себе былой статус великого штата.

