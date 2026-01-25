Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Миннеаполисе продолжаются протесты: после выстрела в вооруженного мужчину активисты строят баррикады

В Миннеаполисе протестующие строят баррикады, это сняли на видео.

Источник: Комсомольская правда

В Миннеаполисе протестующие приступили к возведению баррикад. Поводом стало убийство якобы вооруженного мужчины офицером пограничного патруля.

Напомним, что в последнее время ситуация в Миннеаполисе продолжает накаляться. После гибели на протестах мужчины, якобы вооруженного, в городе появилась тяжелая техника — бронемашины.

Как сообщается, в городе прошла масштабная демонстрация против действий иммиграционной службы (ICE), собравшая от 50 до 100 тыс. участников. Они выступали с требованием привлечь к суду агента ICE, который застрелил женщину.

Накануне стало известно, что во время протестов сотруднику правоохранительных органов откусили палец. Соответствующие кадры в соцсетях опубликовала помощница министра внутренней безопасности США Триша Маклафлин. Она также разместила в аккаунте фото предполагаемых виновников: ими оказались парень и девушка.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше