В Миннеаполисе продолжаются протесты: после выстрела в вооруженного мужчину активисты строят баррикады

В Миннеаполисе протестующие приступили к возведению баррикад. Поводом стало убийство якобы вооруженного мужчины офицером пограничного патруля.
Напомним, что в последнее время ситуация в Миннеаполисе продолжает накаляться. После гибели на протестах мужчины, якобы вооруженного, в городе появилась тяжелая техника — бронемашины.
Как сообщается, в городе прошла масштабная демонстрация против действий иммиграционной службы (ICE), собравшая от 50 до 100 тыс. участников. Они выступали с требованием привлечь к суду агента ICE, который застрелил женщину.
Накануне стало известно, что во время протестов сотруднику правоохранительных органов откусили палец. Соответствующие кадры в соцсетях опубликовала помощница министра внутренней безопасности США Триша Маклафлин. Она также разместила в аккаунте фото предполагаемых виновников: ими оказались парень и девушка.