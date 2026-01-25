Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Саратовской области мужчина погиб, случайно выстрелив в себя при аварии

В Саратовской области мужчина погиб в результате случайного выстрела во время аварии на снегоходе.

Источник: Аргументы и факты

В Саратовской области мужчина погиб в результате случайного выстрела во время аварии при поездке на снегоходе. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел ночью в субботу недалеко от поселка Карабулак в Новобурасском районе. В лесополосе было найдено тело 37-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы в области затылка. По предварительным данным, в момент происшествия он находился на снегоходе вместе с ровесником.

Следствие установило, что у погибшего на ремне было закреплено охотничье ружье. Предполагается, что мужчины потеряли управление, снегоход перевернулся, после чего произошел непреднамеренный выстрел. Обстоятельства трагедии продолжают выясняться.

Ранее в Камчатском крае мужчина скончался, врезавшись во время катания на снегоходе в снежный ком.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше