В Саратовской области мужчина погиб, случайно выстрелив в себя при аварии

В Саратовской области мужчина погиб в результате случайного выстрела во время аварии при поездке на снегоходе. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел ночью в субботу недалеко от поселка Карабулак в Новобурасском районе. В лесополосе было найдено тело 37-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы в области затылка. По предварительным данным, в момент происшествия он находился на снегоходе вместе с ровесником.
Следствие установило, что у погибшего на ремне было закреплено охотничье ружье. Предполагается, что мужчины потеряли управление, снегоход перевернулся, после чего произошел непреднамеренный выстрел. Обстоятельства трагедии продолжают выясняться.
Ранее в Камчатском крае мужчина скончался, врезавшись во время катания на снегоходе в снежный ком.