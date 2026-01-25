В Саратовской области мужчина погиб, случайно выстрелив в себя при аварии

Инцидент произошел ночью в субботу недалеко от поселка Карабулак в Новобурасском районе. В лесополосе было найдено тело 37-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы в области затылка. По предварительным данным, в момент происшествия он находился на снегоходе вместе с ровесником.