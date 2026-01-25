Мужчина в Саратовской области погиб, случайно выстрелив при падении со снегохода

Тело обнаружили в лесополосе недалеко от поселка Карабулак. Мужчина получил огнестрельное ранение затылка. По предварительным данным, вместе с ним находился другой мужчина. Следствие уточнило, что на ремне погибшего находилось охотничье ружьё. Вероятно, оба не справились с управлением снегохода, в этот же момент прогремел выстрел.