Мужчина в Саратовской области погиб, случайно выстрелив при падении со снегохода

Тело обнаружили в лесополосе недалеко от поселка Карабулак. Мужчина получил огнестрельное ранение затылка. По предварительным данным, вместе с ним находился другой мужчина. Следствие уточнило, что на ремне погибшего находилось охотничье ружьё. Вероятно, оба не справились с управлением снегохода, в этот же момент прогремел выстрел.
Ранее в штате Пенсильвания 11-летний подросток Клейтон Дитц застрелил приёмного отца Дугласа Дитца после конфликта из-за игровой приставки Nintendo Switch. Инцидент произошёл ночью: отец забрал приставку у сына перед сном, что вызвало конфликт. Ребёнок нашёл ключ от сейфа, взял отцовский револьвер и выстрелил в спящего родителя.
