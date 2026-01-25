Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина в Саратовской области погиб, случайно выстрелив при падении со снегохода

В Новобурасском районе Саратовской области погиб мужчина в результате несчастного случая с огнестрельным оружием во время поездки на снегоходе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на правоохранителей.

Источник: Life.ru

Тело обнаружили в лесополосе недалеко от поселка Карабулак. Мужчина получил огнестрельное ранение затылка. По предварительным данным, вместе с ним находился другой мужчина. Следствие уточнило, что на ремне погибшего находилось охотничье ружьё. Вероятно, оба не справились с управлением снегохода, в этот же момент прогремел выстрел.

Ранее в штате Пенсильвания 11-летний подросток Клейтон Дитц застрелил приёмного отца Дугласа Дитца после конфликта из-за игровой приставки Nintendo Switch. Инцидент произошёл ночью: отец забрал приставку у сына перед сном, что вызвало конфликт. Ребёнок нашёл ключ от сейфа, взял отцовский револьвер и выстрелил в спящего родителя.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.