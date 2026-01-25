В Миннеаполисе полицейский лишится пальца из-за укуса протестующего

Напомним, 24 января в Миннеаполисе офицер пограничного патруля в ходе операции против нелегалов в целях самообороны выстрелил в вооружённого мужчину, у которого в руках был девятимиллиметровый полуавтоматический пистолет. Сотрудники правоохранительных органов попытались отобрать оружие у нарушителя, но тот оказал сопротивление. Раненный мужчина скончался на месте. За день до этого инцидента, 24 января, в городе случилось похожее происшествие.