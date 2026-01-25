Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Миннеаполисе полицейский лишится пальца из-за укуса протестующего

На акции протеста в американском Миннеаполисе укусили за палец офицера иммиграционной и таможенной службы США.

Источник: Аргументы и факты

Участники акции протеста в городе Миннеаполисе (американский штат Миннесота) укусили за палец офицера иммиграционной и таможенной службы США (ICE), сообщила помощник главы министерства внутренней безопасности Соединённых Штатов Триша Маклафлин.

Она уточнила, что пострадал представитель специализированного подразделения HSI, входящего в ICE.

«В Миннеаполисе бунтовщики напали на нашего сотрудника правоохранительных органов, и один из них откусил палец нашему сотруднику HSI», — написала Маклафлин на своей странице в социальной сети X*.

Помощник министра добавила, что пострадавший «потеряет палец». Чиновница также опубликовала фотографии сотрудника, который подвергся нападению, и задержанной женщины, которая участвовала в протестах.

Напомним, 24 января в Миннеаполисе офицер пограничного патруля в ходе операции против нелегалов в целях самообороны выстрелил в вооружённого мужчину, у которого в руках был девятимиллиметровый полуавтоматический пистолет. Сотрудники правоохранительных органов попытались отобрать оружие у нарушителя, но тот оказал сопротивление. Раненный мужчина скончался на месте. За день до этого инцидента, 24 января, в городе случилось похожее происшествие.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше