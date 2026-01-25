В Миннеаполисе полицейский лишится пальца из-за укуса протестующего

Участники акции протеста в городе Миннеаполисе (американский штат Миннесота) укусили за палец офицера иммиграционной и таможенной службы США (ICE), сообщила помощник главы министерства внутренней безопасности Соединённых Штатов Триша Маклафлин.
Она уточнила, что пострадал представитель специализированного подразделения HSI, входящего в ICE.
«В Миннеаполисе бунтовщики напали на нашего сотрудника правоохранительных органов, и один из них откусил палец нашему сотруднику HSI», — написала Маклафлин на своей странице в социальной сети X*.
Помощник министра добавила, что пострадавший «потеряет палец». Чиновница также опубликовала фотографии сотрудника, который подвергся нападению, и задержанной женщины, которая участвовала в протестах.
Напомним, 24 января в Миннеаполисе офицер пограничного патруля в ходе операции против нелегалов в целях самообороны выстрелил в вооружённого мужчину, у которого в руках был девятимиллиметровый полуавтоматический пистолет. Сотрудники правоохранительных органов попытались отобрать оружие у нарушителя, но тот оказал сопротивление. Раненный мужчина скончался на месте. За день до этого инцидента, 24 января, в городе случилось похожее происшествие.
