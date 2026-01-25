Ричмонд
Жители Хабаровского края за неделю обогатили мошенников на 47 млн рублей

76 человек стали жертвами аферистов.

За последнюю неделю жертвами дистанционных мошенников стали 76 жителей края. Общая сумма похищенных средств превысила 47 млн рублей. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», с начала года число пострадавших достигло 136 человек, а общий ущерб перевалил за 60 млн рублей.

Как сообщают правоохранительные органы, злоумышленники используют целый арсенал схем для обмана граждан.

В 25 случаях люди переводили деньги за товары или услуги, которые так и не получили. Возврата средств добиться не удалось.

20 человек поддались на уловки лжепредставителей различных служб. Под предлогом защиты сбережений их убеждали перевести деньги на «безопасные счета» или передать наличные курьеру.

В 13 эпизодах средства списывались со счетов после хищения или утраты банковских карт и мобильных устройств.

11 граждан поверили обещаниям лёгкого заработка на бирже или в инвестиционных проектах. В результате все «вклады» оказались в руках мошенников.

7 человек перевели деньги по просьбам якобы от знакомых. Позже выяснилось, что аккаунты были взломаны.

— Каждый случай — это не просто финансовая потеря, но и серьезный эмоциональный удар для человека, — комментируют ситуацию в прокуратуре. — Мы призываем граждан быть бдительными: никогда не переводите деньги по просьбе незнакомцев, проверяйте информацию и не поддавайтесь на давление.

Все инциденты зафиксированы, по каждому факту возбуждены уголовные дела. Правоохранители продолжают расследование и призывают жителей незамедлительно сообщать о подозрительных звонках и сообщениях в полицию.