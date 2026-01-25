В МИД РФ предупредили о новой интервенции Запада на Украине

Полищук рассказал, как Россия будет относиться к размещенным на Украине иностранным военным.
Размещение западных воинских подразделений на территории Украины Россия будет расценивать как иностранную интервенцию и законную военную цель. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
«Размещение на территории Украины западных воинских подразделений, складов и иной инфраструктуры неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция», — сказал Полищук. Он подчеркнул, что все развернутые на Украине иностранные военные объекты станут законной военной целью ВС РФ. Его слова передает РИА «Новости».
Подобное понимают и европейцы. Ранее корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, который работает в Киеве, сообщил, что размещение войск станет поводом для применения российского комплекса «Орешник».
В ряде стран ЕС и в США развернулась интенсивная дискуссия о вводе на Украину многонационального контингента. Так Британии решили, что их войска будут направлены в Киев для участия в «сдерживающих операциях» после достижения прекращения огня.