Водитель насмерть сбил пешехода на трассе под Новосибирском

24 января 2026 года, около 21:00, на трассе Р-254 в Барабинском районе Новосибирской области случилось ДТП. Водитель 1987 года, управлявший автомобилем Toyota, сбил пешехода, который переходил дорогу справа налево по направлению движения машины.
В результате аварии пешеход 1975 года рождения скончался до прибытия скорой помощи. Об этом проинформировала Госавтоинспекция в своём телеграм-канале.
«Установлено, что пешеход не имел световозвращающих элементов на верхней одежде», — отмечается в сообщении.
На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, устанавливающие все обстоятельства аварии.