Водитель насмерть сбил пешехода на трассе под Новосибирском

24 января около 21:00 на 1147 километре автодороги Р-254 автомобиль Toyota совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть.

Источник: ГАИ Новосибирской области

24 января 2026 года, около 21:00, на трассе Р-254 в Барабинском районе Новосибирской области случилось ДТП. Водитель 1987 года, управлявший автомобилем Toyota, сбил пешехода, который переходил дорогу справа налево по направлению движения машины.

В результате аварии пешеход 1975 года рождения скончался до прибытия скорой помощи. Об этом проинформировала Госавтоинспекция в своём телеграм-канале.

«Установлено, что пешеход не имел световозвращающих элементов на верхней одежде», — отмечается в сообщении.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, устанавливающие все обстоятельства аварии.