Тысячи японцев вышли на улицы для прощания с пандами

«Тысячи жителей Японии прибывают в зоопарк Уэно в Токио, чтобы в последний раз увидеть панд Сяо-Сяо и Лей-Лей перед их возвращением в Китай. После отправки млекопитающих на родину Япония останется без панд в своих зоопарках — впервые за полвека», — пишет ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.