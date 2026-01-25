Тысячи японцев вышли на улицы для прощания с пандами

Японцы прощаются с последними в стране пандами (фото из архива).
Тысячи японцев собрались в токийском зоопарке Уэно, чтобы попрощаться с пандами Сяо-Сяо и Лей-Лей перед их отправкой на родину в Китай, сооющают журналисты. После отъезда этой пары Япония впервые за последние полвека останется без панд в своих зоопарках.
«Тысячи жителей Японии прибывают в зоопарк Уэно в Токио, чтобы в последний раз увидеть панд Сяо-Сяо и Лей-Лей перед их возвращением в Китай. После отправки млекопитающих на родину Япония останется без панд в своих зоопарках — впервые за полвека», — пишет ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.
Ажиотаж среди посетителей был настолько велик, что администрация зоопарка провела предварительную лотерею на 4,4 тысячи билетов, позволивших попасть на прощальный показ. Япония беспокоится тем, что на фоне ухудшения двусторонних отношений Пекин может отказать Токио в предоставлении новых панд в аренду.
Обострение в японско-китайских отношениях началось после высказывания премьер-министра Японии Санаэ Такаити в ноябре 2025 года. Во время парламентских дебатов она заявила, что потенциальный военный кризис вокруг Тайваня будет представлять собой «экзистенциальную угрозу», способную побудить Токио задействовать «право на коллективную самооборону». Эти слова вызвали жесткую реакцию со стороны Пекина, который направил Японии серьезное дипломатическое представление.