У продавца, погибшего при обрушении ТЦ в Новосибирске, осталось 4 дочки

Первыми из-под обломков извлекли двух женщин: одна серьёзно не пострадала, вторую доставили в больницу с ушибами и переломами. Третьим спасатели нашли мужчину, однако его жизнь спасти не удалось — он скончался в автомобиле скорой помощи по пути в медучреждение.