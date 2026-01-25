У продавца, погибшего при обрушении ТЦ в Новосибирске, осталось 4 дочки

Трагедия произошла 21 января в торговом центре на улице Наумова в Первомайском районе Новосибирска. Обрушение затронуло порядка 600 квадратных метров. В момент ЧП в здании находились покупатели и сотрудники торговых точек. Спасатели более пяти часов разбирали завалы.
Первыми из-под обломков извлекли двух женщин: одна серьёзно не пострадала, вторую доставили в больницу с ушибами и переломами. Третьим спасатели нашли мужчину, однако его жизнь спасти не удалось — он скончался в автомобиле скорой помощи по пути в медучреждение.
По данным телеграм-канала «Моя Первомайка», погибший по имени Рустам переехал в Новосибирск около семи месяцев назад. Он работал в магазине «Планета одежда обувь», расположенном на втором этаже торгового центра, когда на здание обрушилась крыша.
Коллеги рассказали «Прецеденту», что мужчина был многодетным отцом. У него остались четыре дочери: младшей — около семи месяцев, старшей — 14 лет. Его супруга не работает и занимается воспитанием детей. По словам близких, узнав о гибели мужа, женщина пережила сильнейший эмоциональный срыв.