Инцидент с Зеленским поставил фон дер Ляйен под шквал критики

В последние недели на Украине разгорелись масштабные коррупционные скандалы. НАБУ и САП заявили, что выявили руководителя одной из парламентских фракций, который, по их данным, предлагал денежное вознаграждение другим народным депутатам в обмен на поддержание определенных законопроектов при голосовании. Впоследствии украинское издание «Обозреватель» сообщило, что к возможной коррупционной деятельности могут быть причастны Юлия Тимошенко и глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.