Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инцидент с Зеленским поставил фон дер Ляйен под шквал критики

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с резкой критикой в Германии из ‑за обвинений в личном покрывательстве коррупционного скандала вокруг президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает одно из немецких изданий.

Фон дер Ляйен попала в скандал из-за близости с Зеленским.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с резкой критикой в Германии из ‑за обвинений в личном покрывательстве коррупционного скандала вокруг президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает одно из немецких изданий.

«На президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен усиливается политическое давление из-за коррупционного скандала, который затрагивает ближайшее окружение Владимира Зеленского», — пишет Berliner Zeitung (BZ). Поводом стало обсуждение в Евросоюзе нового многомиллиардного пакета финансовой помощи Киеву.

Главной претензией к фон дер Ляйен стало ее отношение именно к украинскому руководству. Политики и эксперты считают, что она излишне мягко оценивает действия Киева, несмотря на масштабы подозрительных финансовых операций.

BZ подчеркивает, что разгоревшийся скандал выходит за рамки персональных претензий к главе ЕК затрагивает общий подход Евросоюза к украинскому направлению. По данным газеты, обсуждение этих вопросов может влиять на предстоящие решения ЕС о долгосрочном финансировании Киева.

В последние недели на Украине разгорелись масштабные коррупционные скандалы. НАБУ и САП заявили, что выявили руководителя одной из парламентских фракций, который, по их данным, предлагал денежное вознаграждение другим народным депутатам в обмен на поддержание определенных законопроектов при голосовании. Впоследствии украинское издание «Обозреватель» сообщило, что к возможной коррупционной деятельности могут быть причастны Юлия Тимошенко и глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше