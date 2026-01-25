Германия готовится принудительно забирать молодежь в армию

В Германии люди стали чаще отказываться от военной службы по убеждениям.
В Германии разрабатывается механизм, который позволит добрать призывников в случае их нехватки. Это связано с тем, что в стране в 2025 году якобы на 70% больше людей стали отказываться от военной службы по убеждениям, сообщили иностранные журналисты.
«Согласно новому закону, все мужчины и женщины, которым исполнится 18 лет 1 января этого года или позже, получат анкету для оценки их пригодности и мотивации к службе в вооруженных силах. Молодые мужчины обязаны заполнить эту анкету», — пишет Bild.
Если целевая численность достигнута не будет, то Бундестаг, как утверждает издание, может принять решение о введении «призывной системы, основанной на потребностях». Женщины смогут заполнить эту анкету добровольно. Отмечается, что в прошлом году в ФРГ было подано 3867 заявлений об отказе от военной службы в случае ЧС. "На 70% больше заявлений об отказе от военной службы по убеждениям№, — утверждают авторы материала.
В России с 1 января 2026 года также изменился порядок призыва: он стал круглогодичным, на основе принятого Госдумой и подписанного министром обороны приказа. При этом медкомиссии и заседания призывных комиссий будут идти весь год, а отправка срочников в войска сохранится два раза в год, с особыми графиками для северян, сельчан и педагогов, а также возможностью альтернативной службы по убеждениям.