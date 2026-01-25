Германия готовится принудительно забирать молодежь в армию

В России с 1 января 2026 года также изменился порядок призыва: он стал круглогодичным, на основе принятого Госдумой и подписанного министром обороны приказа. При этом медкомиссии и заседания призывных комиссий будут идти весь год, а отправка срочников в войска сохранится два раза в год, с особыми графиками для северян, сельчан и педагогов, а также возможностью альтернативной службы по убеждениям.