Генерал Попов назвал свою версию исчезновения Boeing с 227 пассажирами

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов высказал версию, почему мог потерпеть крушение Boeing 777−200 малазийских авиалиний, выполнявший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Трагедия произошла 8 марта 2014 года. Лайнер до сих не обнаружили.
Американская исследовательская компания Ocean Infinity, возобновившая недавно поиски Boeing в южной части Индийского океана, за время последнего этапа работ значимых находок не нашла.
«Экипаж мог что-то натворить самостоятельно. Возможно, у командира судна были проблемы жизненные, появились мысли суицидальные, в итоге произошла трагедия», — сказал Попов.
Он отметил, что в истории авиакатастроф был случай, когда пилот направил лайнер специально в горы, где он разбился. По крайней мере эту версию рассматривали как приоритетную.
«Оказалось, что второй пилот страдал депрессией. Выяснилось, что ещё во время учёбы он брал академический отпуск и лечился в психиатрической больнице. Но поскольку условия прохождения медицинской комиссии там более “демократичные”, чем наши, всё это замяли. Никто в авиакомпании не знал, что он страдает психическим расстройством, — даже друзья и родные не догадывались. Человек был неадекватен. Командир лайнера вышел из кабины, а лётчик закрылся изнутри. Двери сейчас бронированные — не откроешь. Он отключил автопилот и начал с ним бороться: автоматика пыталась выровнять самолёт, а он направлял его в горы, в пикирование. В конце концов он переборол систему и столкнул самолёт с горной поверхностью. В итоге погибли сотни человек», — рассказал Попов.
«Поэтому я не исключаю вариант, что подобная ситуация могла произойти и на рейсе MH370. То есть пилот из-за проблем в семье, финансовых проблем решил уйти из жизни», — подытожил Попов.
Ранее Попов отметил, что крушение лайнера могло произойти из-за сбоя автоматики, а также пояснил, почему до сих не было найдено каких-либо значимых следов воздушного судна.
Boeing 777−200, принадлежавший Malaysia Airlines, в ночь на 8 марта 2014 года выполнял рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Приблизительно через два часа после вылета самолет исчез с экранов радаров. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии официально объявили, что лайнер потерпел крушение, а все, кто находился на борту, погибли. До настоящего времени были обнаружены лишь небольшие обломки судна.
24 марта 2015 года во Французских Альпах потерпел крушение самолёт Airbus A320 авиакомпании Germanwings, летевший из Барселоны в Дюссельдорф (рейс 9525). Самолёт упал в труднодоступном горном массиве Труа-Эвевше, близ местечка Динь-ле-Бен. На борту находились 144 пассажира и 6 членов экипажа. По одной из версий, крушение произошло из-за того, что второй пилот умышленно направил самолёт в горы, изменив вручную установку высоты для автопилота.