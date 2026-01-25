Генерал Попов назвал свою версию исчезновения Boeing с 227 пассажирами

«Оказалось, что второй пилот страдал депрессией. Выяснилось, что ещё во время учёбы он брал академический отпуск и лечился в психиатрической больнице. Но поскольку условия прохождения медицинской комиссии там более “демократичные”, чем наши, всё это замяли. Никто в авиакомпании не знал, что он страдает психическим расстройством, — даже друзья и родные не догадывались. Человек был неадекватен. Командир лайнера вышел из кабины, а лётчик закрылся изнутри. Двери сейчас бронированные — не откроешь. Он отключил автопилот и начал с ним бороться: автоматика пыталась выровнять самолёт, а он направлял его в горы, в пикирование. В конце концов он переборол систему и столкнул самолёт с горной поверхностью. В итоге погибли сотни человек», — рассказал Попов.