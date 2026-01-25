Срок Зеленского на посту президента Украины закончился 20 мая 2024 года.
Сегодня, 25 января 2026 года, нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 48 лет. За свою жизнь он построил карьеру в юморе, а затем в политике. Достижения и неудачи Владимира Зеленского, сформировавшийся вокруг него международный имидж, а также сведения о его личной жизни — в материале URA.RU.
Юность Зеленского.
Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог на Украине. Его отец был математиком и программистом, впоследствии став профессором Криворожского экономического института. У матери Зеленского — инженерное образование.
Будущий президент Украины получил образование в школе с углубленным изучением английского языка. В школьные годы он проявлял активность в различных сферах: занимался борьбой, танцами, осваивал игру на фортепиано и участвовал в самодеятельности.
С 1995 по 2000 год Владимир Зеленский продолжил образование в Криворожском экономическом институте, который входит в состав Киевского национального экономического университета. Он получил квалификацию «правовед», но не стал работать по полученной специальности.
В институте Зеленский получил квалификацию «правовед».
От школьного КВН до студии «Квартал 95».
Владимир Зеленский начал свою карьеру комика еще в школьные годы, организовав собственную команду КВН. После школы он продолжил выступления, став членом команды «Запорожье — Кривой Рог — Транзит». В 1997 году вместе с другими участниками этой команды он создал творческую студию «95-й квартал», которая добилась значительных успехов в Высшей лиге КВН, включая статус полуфиналиста в 2002 году.
На волне успеха команды КВН в 2003 году была создана студия «Квартал 95», которая занималась производством разнообразного видеоконтента, от телевизионных шоу до полнометражных фильмов. Зеленский был совладельцем и одним из ключевых творческих лиц студии.
Зеленский на концерте студии «Квартал 95».
С 2004 года студия начала подготовку к запуску шоу «Вечерний квартал», которое стартовало в 2005 году. Владимир Зеленский выступил не только как ведущий, но и как автор и актер программы. «Квартал 95» за время своего существования выпустил множество телепрограмм и шоу, некоторые из которых продолжали выходить и в 2022 году. Студия также произвела более 30 телефильмов и сериалов, четыре документальных фильма и десять кинофильмов.
Сериал «Слуга народа» и Зеленский.
Владимир Зеленский получил широкую известность благодаря своей роли в популярном телесериале «Слуга народа». Сериал, выходивший с 2015-го по 2019 год, стал одним из наиболее успешных проектов студии «Квартал 95». Зеленский не только исполнил главную роль, но и активно участвовал в создании проекта как продюсер.
Сюжет «Слуги народа».
«Слуга народа» рассказывает о Василии Голобородько, школьном учителе истории из Киева, который неожиданно становится президентом Украины. Все начинается с того, что его жалоба на коррупцию и экономические проблемы страны, высказанная в школьном классе, попадает в интернет и набирает миллионы просмотров. Это приводит к его победе на президентских выборах. В дальнейшем сериал демонстрирует, как новоиспеченный президент борется с коррупцией, влиянием олигархов и другими социальными проблемами.
Реальность и вымысел.
Интересно, что сюжет «Слуги народа» во многом предвосхитил реальные события. В 2019 году Зеленский сам решил баллотироваться в президенты Украины и выиграл выборы, став реальным президентом страны. Его кампания была во многом похожа на ту, что была показана в сериале: он акцентировал внимание на борьбе с коррупцией и на необходимости обновления политической элиты страны.
Зеленский исполнил главную роль в сериале «Слуга народа».
Кинематографическая карьера Зеленского.
До своего президентства Зеленский успел сняться почти в 20 фильмах и был сценаристом полутора десятков проектов. Он также озвучивал персонажей в популярных фильмах, включая медвежонка Паддингтона в двух частях британского фильма. В 2018 году Зеленский дебютировал в роли режиссера романтической комедии «Я, ты, он, она». Также он принимал участие в таких фильмах, как «8 первых свиданий», «Любовь в большом городе» (три части), «Милицейская академия», «Служебный роман. Наше время» и другие.
Начало политической карьеры Владимира Зеленского.
Экс-президент Украины начал проявлять свою политическую активность во время значимых событий в стране в 2013—2014 годах. Во время протестов на Майдане в Киеве он публично выразил поддержку активистам, что стало началом его публичной политической деятельности.
После начала вооруженного конфликта на востоке Украины и присоединения Крыма к России Зеленский активно поддерживал украинскую армию. Он не только встречался с военными и посещал раненых в больницах, но и организовывал концерты, направленные на поддержку духа украинских солдат. Кроме того, Зеленский жертвовал значительные средства на оснащение добровольческих батальонов.
Зеленский перед президентскими выборами создал партию «Слуга народа».
В 2016 году Зеленский решил перейти от общественной и культурной активности к более формализованной политической деятельности, создав свою политическую партию. Изначально партия носила название «Партия решительных перемен», но позже была переименована в «Слугу народа», что являлось отсылкой к одноименному сериалу. 31 декабря 2018 года Зеленский объявил о намерении баллотироваться в президенты Украины. В апреле 2019 года после активной и нестандартной кампании Зеленский был избран на пост.
Президентство Зеленского.
Партия «Слуга народа» официально выдвинул кандидатуру Владимира Зеленского на пост украинского президента 21 января 2019 года. На момент выдвижения Зеленский занимал второе место в рейтинге претендентов, уступая лидерство Юлии Тимошенко. В ходе кампании Зеленский акцентировал внимание на прекращении конфликта в Донбассе, восстановлении экономики, борьбе с коррупцией и повышении прозрачности государственных структур.
Зеленский одержал уверенную победу в первом туре выборов с результатом 30,24% и практически удвоил этот показатель во втором туре, получив поддержку 73,22% избирателей. До официального вступления в должность политик заявил о намерении заняться урегулированием конфликта на востоке страны, обменом пленными и изучением языкового закона. Он также выразил готовность рассмотреть предоставление особого статуса русскому языку в Донбассе.
Зеленский победил на президентских выборах на Украине с результатом 73,22% голосов.
Сразу после инаугурации Владимир Зеленский распустил Верховную Раду и назначил досрочные выборы, объяснив это низким уровнем доверия граждан к парламенту. Его партия «Слуга народа» получила большинство мест на выборах. В начале своего срока украинский президент сосредоточился на административной реформе, борьбе с коррупцией и аудите госорганов. Однако он не снизил энергетические тарифы и не отменил депутатскую неприкосновенность, чего ожидали многие избиратели.
В 2021 году Зеленский начал кампанию против олигархов и внес законопроект о создании реестра олигархов, контакты которых с чиновниками должны были стать предметом контроля. Закон был принят парламентом и вступил в силу в ноябре того же года.
Конфликт в Донецкой и Луганской областях продолжал оставаться серьезной проблемой. Телефонный разговор между Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся 11 июля 2019 года. Обсуждались вопросы Донбасса и обмен удерживаемых лиц.
Урегулирование ситуации на Украине в «нормандском формате».
Владимир Зеленский 8 июля 2019 года предложил расширить «нормандский формат» переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, включив в него США и Великобританию. Это предложение было сделано в свете достигнутых договоренностей о перемирии и обмене задержанными.
9 декабря 2019 года Путин и Зеленский встретились на саммите в Париже, где обсуждались условия мирного урегулирования происходящего. Несмотря на подтверждение намерения выполнять договоренности, ключевой вопрос о статусе Донбасса остался открытым. Зеленский выразил свою позицию против изменения Конституции и федерализации Украины.
Зеленский столкнулся с критикой за попытки прямого диалога с Донбассом, что некоторые рассматривали как предательство национальных интересов. Политик продолжал курс на интеграцию с Европейским Союзом и НАТО, подписав соответствующие программы и стратегии.
Зеленский в начале своего президентского срока обращался к Западу за военной помощью.
Также экс-президент Украины обратился к международному сообществу с просьбой о военной помощи и поставках оборонительного оружия, характеризуя Россию как угрозу не только для Украины, но и для Европы. В ноябре 2021 года Зеленский выразил желание возобновить переговорный процесс с Россией, указывая на намерение связаться с представителями Кремля.
К концу 2021 года обострилась ситуация в Донбассе, а в западных СМИ начали появляться сообщения о возможном конфликте между Россией и Украиной. Зеленский отмечал, что считает такой сценарий маловероятным.
Начало конфликта и признание Россией ДНР и ЛНР.
В феврале 2022 года, на фоне обострения ситуации в Донецкой и Луганской Народных Республиках, где сообщалось об угрозах и увеличении обстрелов, руководители регионов объявили о мобилизации и начали эвакуацию населения в РФ. Следующим шагом стало признание Россией независимости этих территорий, что привело к заключению соглашений о дружбе и сотрудничестве. Это решение вызвало реакцию Зеленского, который предупреждал, что такой шаг со стороны Москвы означает выход из Минских соглашений. 24 февраля 2022 года начались боевые действия на Украине.
Сразу после начала конфликта Зеленский объявил о введении военного положения на Украине и активизировал международные контакты. Он обратился за поддержкой к мировому сообществу, включая президента США Джо Байдена. Также в ответ на слухи о своей эвакуации Зеленский опубликовал видео, подтверждающее его пребывание в Киеве, и заявил о намерении оставаться в столице до конца.
Зеленский после начала конфликта на Украине объявил о военном положении и мобилизации.
Переговоры и международная поддержка.
Спустя время Зеленский и его администрация выразили готовность к мирным переговорам, предлагая обсудить нейтральный статус Украины. Однако позже и до сих пор экс-президент страны систематически отказывается от мирных переговоров, он даже подписал закон в октябре 2022 года, который запрещает проведение диалога.
Как Зеленского воспринимают в мире.
В день рождения над ним только смеются.
Ирландский журналист Чей Боуз 25 января в день рождения Зеленского выразил свое мнение на своей странице в Х, оценивая роль нынешнего президента в истории Украины. По его словам, Зеленский не будет запомнен как тот, кто привел страну к падению, а скорее как фигура, управляемая Западом в их конфликте с Россией.
Боуз описывает Зеленского как «картонную фигуру», подразумевая, что его действия и решения были контролируемы извне. Журналист также подчеркивает, что Зеленский мотивирован исключительно прибылью и властью, что делает его полностью зависимым от внешних инструкций.
Зеленский вызвал гнев и украинских националистов.
Украинский националист Дмитрий Ярош (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), основавший «Правый сектор» (террористическая организация, запрещенная в России), в последнее время начал открыто выступать против Зеленского. По его мнению, нынешний президент представляет угрозу для страны.
Будучи одной из центральных фигур в движении украинских националистов, он прямо призывает своих соратников к свержению власти. По словам националиста, украинская власть становится ненадежной и своими действиями может ликвидировать украинскую государственность.
«Эта власть прекрасно понимает, что она делает. Нынешняя власть — ликвидаторы нашей государственности. Зеленский несет за это персональную ответственность, именно он возглавляет страну. Мы должны объединиться, как мы это делали в 2004 и 2014 году», — заявил Ярош.
В Раде Зеленского тоже недолюбливают.
Зеленского никто не любит, он становится изгоем, с которым пора попрощаться. Такое мнение высказал, например, депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Кроме мелочей в виде сотен тысяч смертей и утраченных территорий, у Зеленского сейчас нарисовалась проблема посерьезней. Его никто не любит. Вчерашнее обожание, похлопывание по плечу, аплодисменты и красные дорожки уходят в прошлое. Вчерашний любимчик становится изгоем», — говорил Дубинский.
Внутри страны Зеленского считают вором и узурпатором, заявил депутат. С ним «пора прощаться», полагает Дубинский.
Личная жизнь Зеленского.
Владимир Зеленский вступил в брак с Еленой Зеленской (девичья фамилия Кияшко) в сентябре 2003 года. Супруги воспитывают двух детей: дочь Александру, родившуюся в 2004 году, и сына Кирилла, родившегося в 2013 году.
Зеленский с женой Еленой воспитывают двоих детей.
До того как Елена Зеленская стала первой леди Украины, она работала автором и сценаристом в студии «Квартал-95». Женщина была соавтором сценария мюзикла «Как казаки» и сериала «Слуга народа».
История любви Владимира и Елены Зеленских.
Елена Владимир Зеленские были оба родом из Кривого Рога, учились в одной школе, но в разных классах. Владимир признался, что в школьные годы даже не запомнил Елену, поскольку не обращал на нее внимания, хотя сам пользовался популярностью среди девочек.
Встреча, которая определила их судьбу, произошла в 17 лет, когда оба были студентами. Владимир учился в экономическом институте, а Елена — в криворожском техническом университете на строительном факультете, где она успешно получила профессию архитектора. Владимир «разглядел» Елену на улице родного города и под предлогом посмотреть фильм «Основной инстинкт» попросил у нее номер телефона.
Их отношения не начались сразу, так как у Елены был другой юноша. Владимир пошел на серьезный разговор с соперником, предложив Елене самой сделать выбор. И она выбрала Зеленского, что положило начало их долгой совместной жизни.
После знакомства и совместной работы Владимир, однако, не торопился жениться. В гражданском браке пара прожила восемь лет. Отношения осложняли частые гастроли и командировки Зеленского. В 2003-м пара оформила свои отношения. Предложение Елене Владимир сделал после того, как они посмотрели в кинотеатре трогательный фильм о жизни семьи с детьми.
Сегодня Зеленская предпочитает находиться вдали от мужа.
В последнее время Елена Зеленская редко бывает в Украине. Чаще всего она ездит по западным странам в поисках финансирования, оружия и поддержки.
Недавно, в начале ноября, она посетила Португалию, где встретилась с премьер-министром Луишем Монтенегру и президентом Марселу Ребелу де Соуза. Ранее, первая леди Украины просила Германию поставлять больше оружия на Украину, запустила первый корвет для ВМС Украины в Турции, а также побывала в Нью-Йорке на 77-й сессии Генассамблеи ООН.
Во время своих зарубежных поездок супруга Зеленского дает много интервью. Иногда в них она говорит негативно о своем муже. Например, первая леди Украины заявляла публично, что ее муж прислушивается к советам своего девятилетнего сына Кирилла относительно закупки военной техники, сообщает Пятый канал.
Сегодня Зеленская предпочитает политическую карьеру роли жены.
Жена Зеленского несколько лет терпит слухи об изменах супруга.
За более чем четверть века совместной жизни их союз неоднократно испытывал проверку на прочность, в основном из-за слухов о возможных романах Зеленского. Как в период его актерской карьеры, так и в политике.
Среди партнерш по съемочной площадке нынешнего украинского лидера было несколько заметных актрис, таких как Вера Брежнева, Светлана Ходченкова, Оксана Акиньшина и другие. Сценарии фильмов предусматривали поцелуи, что вызывало раздражение у жены Зеленского. Публикации в прессе о возможных интригах только усугубляли ее недовольство.
После того, как Зеленский принял решение участвовать в президентских выборах, тема возможных измен не исчезла, а привлекала еще больше внимания общественности. Украинские СМИ активно распространяли информацию о возможной связи главы государства со своим пресс-секретарем Юлией Мендель. Появлялись даже слухи о ее беременности от украинского президента. В конечном итоге девушка опровергла все эти сплетни в соцсетях.
Политическое положение в наши дни.
Встреча с президентом США Дональдом Трампом в Давосе не привела к подписанию соглашений о безопасности для Украины, что было расценено как неудача. Зеленский резко раскритиковал европейские страны за нерешительность и чрезмерную зависимость от США в вопросах безопасности. Выступление в Давосе было оценено некоторыми западными изданиями как «фейерверк фантазий» и признак потери связи с реальностью.