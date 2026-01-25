Владимиру Зеленскому исполнилось 48 лет: путь от юмориста к президенту

С 2004 года студия начала подготовку к запуску шоу «Вечерний квартал», которое стартовало в 2005 году. Владимир Зеленский выступил не только как ведущий, но и как автор и актер программы. «Квартал 95» за время своего существования выпустил множество телепрограмм и шоу, некоторые из которых продолжали выходить и в 2022 году. Студия также произвела более 30 телефильмов и сериалов, четыре документальных фильма и десять кинофильмов.