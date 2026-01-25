Ричмонд
В Дагестане неравнодушные очевидцы спасли ребёнка и мать из тонущей машины

В Махачкале неравнодушные очевидцы спасли женщину и ребёнка из автомобиля Volkswagen Polo, упавшего в канал имени Октябрьской революции. Невероятный кадры спасения публикуют местные Telegram-каналы.

Источник: Life.ru

В Дагестане очевидцы спасли ребёнка и мать из тонущей машины. Видео © Telegram / ТУТ ДАГЕСТАН.

Очевидцы проявили смекалку: несколько мужчин забрались на перекладину и дождались, пока течение поднесло тонущую машину прямо под них. Через открытое окно водитель передал малыша одному из спасителей, после чего и мать, и ребёнка благополучно вытащили на берег.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как мужчина, принимавший ребёнка, сам едва не упал в воду, но его удержала крыша автомобиля и помощь других участников спасательной операции.

Ранеев в Асбесте Свердловской области мама спасла младенца, выбросив его из окна квартиры на четвёртом этаже во время сильного пожара. Возгорание произошло ночью в пятиэтажном жилом доме на улице Челюскинцев. Сильное задымление заблокировало выход из квартиры, вынудив женщину пойти на отчаянный шаг. Ребёнка удачно поймали прохожие внизу, и он не пострадал.

