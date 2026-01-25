В Дагестане неравнодушные очевидцы спасли ребёнка и мать из тонущей машины

Ранеев в Асбесте Свердловской области мама спасла младенца, выбросив его из окна квартиры на четвёртом этаже во время сильного пожара. Возгорание произошло ночью в пятиэтажном жилом доме на улице Челюскинцев. Сильное задымление заблокировало выход из квартиры, вынудив женщину пойти на отчаянный шаг. Ребёнка удачно поймали прохожие внизу, и он не пострадал.