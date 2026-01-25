Глыба льда рухнула на ребенка на Камчатке

Ранее в Москве ледяная глыба, сорвавшаяся с крыши 20-этажного жилого дома, едва не стала причиной гибели младенца в коляске. Очевидцы рассказали, что с крыши здания внезапно обрушилась крупная глыба льда на женщину с детской коляской. Испуганная мать начала извлекать лед из коляски и в этот момент заметила, что ребенок не подает признаков движения. В результате происшествия младенец, по счастливой случайности, не получил серьезных травм.