Глыба льда рухнула на ребенка на Камчатке

В связи с происшествием организована проверка.
Глыба льда упала на 15-летнего подростка с крышы торгового центра в Елизове на Камчатке. Об этом сообщили в СК России по региону. В связи со случившимся организована проверка по признакам преступления об оказании услуг, не отвечающих безопасности.
«Организована проверка обстоятельств травмирования несовершеннолетнего. С крыши торгового центра, расположенногов г. Елизово Камчатского края сошла наледь на 15-летнего ребенка», — написали в telegram-канале СК. Ребенок доставлен в больницу, угрозы для его жизни нет.
Сейчас следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной доследственной проверки и установления всех фактических данных будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями законодательства.
Ранее в Москве ледяная глыба, сорвавшаяся с крыши 20-этажного жилого дома, едва не стала причиной гибели младенца в коляске. Очевидцы рассказали, что с крыши здания внезапно обрушилась крупная глыба льда на женщину с детской коляской. Испуганная мать начала извлекать лед из коляски и в этот момент заметила, что ребенок не подает признаков движения. В результате происшествия младенец, по счастливой случайности, не получил серьезных травм.