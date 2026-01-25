Ричмонд
-8°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глыба льда рухнула на ребенка на Камчатке

Глыба льда упала на 15-летнего подростка с крышы торгового центра в Елизове на Камчатке. Об этом сообщили в СК России по региону. В связи со случившимся организована проверка по признакам преступления об оказании услуг, не отвечающих безопасности.

В связи с происшествием организована проверка.

Глыба льда упала на 15-летнего подростка с крышы торгового центра в Елизове на Камчатке. Об этом сообщили в СК России по региону. В связи со случившимся организована проверка по признакам преступления об оказании услуг, не отвечающих безопасности.

«Организована проверка обстоятельств травмирования несовершеннолетнего. С крыши торгового центра, расположенногов г. Елизово Камчатского края сошла наледь на 15-летнего ребенка», — написали в telegram-канале СК. Ребенок доставлен в больницу, угрозы для его жизни нет.

Сейчас следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной доследственной проверки и установления всех фактических данных будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями законодательства.

Ранее в Москве ледяная глыба, сорвавшаяся с крыши 20-этажного жилого дома, едва не стала причиной гибели младенца в коляске. Очевидцы рассказали, что с крыши здания внезапно обрушилась крупная глыба льда на женщину с детской коляской. Испуганная мать начала извлекать лед из коляски и в этот момент заметила, что ребенок не подает признаков движения. В результате происшествия младенец, по счастливой случайности, не получил серьезных травм.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше