Вылет рейса Conviasa с российскими туристами перенесли с 24 на 26 января

Напомним, 24 января сотни российских туристов застряли на Кубе из-за неисправного самолёта авиакомпании Conviasa. Рейс сначала перенесли на сутки, затем ещё на один день. Сейчас самолёт находится на ремонте, а рейс исчез с онлайн-табло. Туристы разместились в отелях и планируют писать коллективную жалобу. Те, кто так и не добрался до Кубы, подумывают отказаться от тура, но вернуть деньги за отдых не получится.