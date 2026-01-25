Вылет рейса Conviasa с российскими туристами перенесли с 24 на 26 января

«В связи с необходимостью проведения технического обслуживания рейс авиакомпании Conviasa V0 3788, запланированный к вылету из Санкт-Петербурга в Варадеро 24.01.2026 в 22:30, был перенесён на 26.01.2026. Новый вылет назначен на 16:30», — говорится в сообщении.
Эта задержка повлияла и на последующий рейс V0 3786 из Варадеро в Санкт-Петербург, который теперь также перенесён. В связи с этим, пассажирам продлили проживание в отелях. Туроператоры и принимающая сторона обеспечили туристов питанием и всем необходимым.
Напомним, 24 января сотни российских туристов застряли на Кубе из-за неисправного самолёта авиакомпании Conviasa. Рейс сначала перенесли на сутки, затем ещё на один день. Сейчас самолёт находится на ремонте, а рейс исчез с онлайн-табло. Туристы разместились в отелях и планируют писать коллективную жалобу. Те, кто так и не добрался до Кубы, подумывают отказаться от тура, но вернуть деньги за отдых не получится.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.