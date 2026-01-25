Ричмонд
В Китае ищут двух туристов, упавших со скалы

Двое туристов сорвались со скалы во время похода на гору Цуйфэн в Китае.

Источник: Аргументы и факты

Двое туристов упали со скалы во время похода в горы Циньлин в Китае. После инцидента связь с двумя участниками группы была потеряна, передает китайское издание Sohu.

Поисково-спасательная операция продолжается. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших будут обнародованы позднее по мере поступления официальных данных.

По сведениям участников спасательных работ, сначала организаторы попытались самостоятельно организовать поиски упавших, однако ситуация усугубилась и потребовала привлечения экстренных служб.

С 18 января спасатели ведут непрерывные поиски в сложных условиях, осложненных сильным похолоданием, морозами и ветром, зафиксированными в регионе в период с 18 по 20 января.

Ранее спасатели эвакуировали туриста, который заблудился в горах и оказался заблокирован на скале в районе горы Мердвен-Кая вблизи Севастополя.