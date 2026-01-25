Рейс на Кубу, где застряли российские туристы, перенесли

«В связи с необходимостью проведения технического обслуживания рейс авиакомпании Conviasa V0 3788, запланированный к вылету из Санкт-Петербурга в Варадеро 24 января в 22.30, был перенесён на 26 января. Новый вылет назначен на 16.30. Вследствие этого также был отложен рейс V0 3786 из Варадеро в Санкт-Петербург, который должен был вылететь 23 января», — говорится в Telegram-канале АТОР.