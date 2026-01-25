Завершились первые прямые переговоры России, США и Украины: стороны подвели итоги двухдневного диалога

В Абу-Даби на следующей неделе может пройти второй раунд трехсторонних переговов.
В Абу-Даби (столица ОАЭ) завершились продлившиеся два дня закрытые переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Стороны встретились во дворце Шаты, что стоит на берегу канала, впадающего в Персидский залив.
Встреча, проходившая в закрытом формате, стала первым прямым трехсторонним контактом столь высокого уровня с момента начала специальной военной операции. По словам журналистов, в начале февраля делегаты России, США и Украины могут встретиться вновь. Как стороны отреагировали на прошедшие переговоры и дальнейших планах — в материале URA.RU.
Где прошли переговоры и когда состоится новая встреча.
Первый день трехсторонних переговоров по украинскому вопросу состоялся во дворце Шаты в Абу-Даби, который президент ОАЭ традиционно использует для приема зарубежных высокопоставленных гостей. Среди тем встречи трехсторонней рабочей группы фигурировали буферные зоны и различные механизмы контроля, сообщили журналисты со ссылкой на источники.
Журналист портала Axios Барак Равид уточнил, что 1 февраля в ОАЭ может состояться еще одна трехсторонняя встреча. «Переговоры между США, Россией и Украиной возобновятся в следующее воскресенье в Абу-Даби», — написал он в соцсети X со ссылкой на американского чиновника.
В Киеве назвали трехстороннюю встречу конструктивной.
Как на Украине оценили прошедшие переговоры.
В беседе с журналистом портала Axios Бараком Равидом украинские чиновники охарактеризовали прошедшие в Абу-Даби переговоры как «позитивные» и «конструктивные». Подобную оценку дал и президент Украины Владимир Зеленский. «Многое успели обсудить, и важно, что разговоры были конструктивными», — отметил он в своем telegram-канале.
Он также подтвердил готовность Киева к новому раунду переговоров с РФ и США. «Украина готова — состоятся следующие встречи, и потенциально — на следующей неделе», — сообщил он.
Хотя ранее на саммите в Давосе оскорбительное поведение Зеленского кричало о невозможности заключения мира на Украине. Как отметил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано, выступление украинского президента определило продолжение интенсивного военного наступления России. «Ранее мы видели, как [президент США Дональд] Трамп вышел и заявил о том, что добился от Украины готовности к заключению сделки с Россией, а через 30 минут Зеленский сказал: “Черт возьми, нет, мы этого делать не будем”. Он оскорбил всех. Поэтому [специальная] военная операция будет продолжена», — заявил он.
Россия открыта для диалога.
Как на переговоры отреагировали в России.
Россия остается открытыми к переговорам, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Он также отверг утверждения Киева о неэффективности взаимных обсуждений.
При этом Полищук напомнил, что в 2025 году украинский МИД объявил о заморозке стамбульских переговоров, мотивировав это якобы отсутствием «ощутимого прогресса». Кроме того, с лета с июля прошлого года Киев не дал ответа на российские предложения по созданию двустороннего центра мониторинга и контроля за соблюдением режима прекращения огня, работе трех профильных рабочих групп. Также, по словам Полищука, именно Киев игнорировал заявленную Россией готовность повысить уровень представительств делегаций.
В США заявили, что переговоры прошли «настолько хорошо, насколько это было возможно».
В США довольны тем, как прошли трехсторонние переговоры.
По данным портала Axios, в США довольны тем, как прошли переговоры. «Все прошло настолько хорошо, насколько это было возможно. Мы довольны тем, как сейчас обстоят дела», — сказал один из собеседников портала. Собеседники портала уточнили, что делегаты уважали друг друга и не избегали изучения каких-либо вопросов. По данным Axios, Россия и Украина обсудили тему Донбасса, ЗАЭС, меры по деэскалации, которые потребуются после завершения конфликта.
По данным источника Axios, в случае достижения заметного прогресса на предстоящем раунде переговоров в Абу-Даби нельзя исключать, что последующие встречи могут состояться уже в Москве или Киеве. Кроме того, один из собеседников издания отметил, что стороны существенно приблизились к потенциальной встрече президента России Владимира Путина и Зеленского.
В ОАЭ позитивно оценили диалог представителей трех стран.
В ОАЭ также позитивно оценили прошедшие переговоры России, Украины, США.
В МИД Объединенных Арабских Эмиратов сообщили, что переговоры в Абу-Даби состоялись в позитивной и конструктивной обстановке. «Обсуждения … включали прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия», — следует из заявления МИД ОАЭ.
Там же отмечается, что страна высоко оценивает усилия президента Трампа по содействию переговорам. «ОАЭ высоко оценили усилия президента США Дональда Трампа по содействию этим переговорам, укреплению стабильности и продвижению политического курса», — говорится в заявлении.