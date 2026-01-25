Хотя ранее на саммите в Давосе оскорбительное поведение Зеленского кричало о невозможности заключения мира на Украине. Как отметил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано, выступление украинского президента определило продолжение интенсивного военного наступления России. «Ранее мы видели, как [президент США Дональд] Трамп вышел и заявил о том, что добился от Украины готовности к заключению сделки с Россией, а через 30 минут Зеленский сказал: “Черт возьми, нет, мы этого делать не будем”. Он оскорбил всех. Поэтому [специальная] военная операция будет продолжена», — заявил он.