Бездомный в Гренландии согласился стать американцем, но при одном условии

Бездомный в Гренландии согласился стать американцем за деньги.
Бездомный житель Гренландии готов принять американское гражданство за миллион долларов, если ему поступит такое предложение. Об этом сообщил сам мужчина.
«Я бы конечно принял это предложение. Мне все равно, буду ли я американцем или гренландцем, все, что для меня важно, — это перестать быть бездомным», — передает РИА Новости слова бездомного.
Корреспондент задал мужчине вопрос, как так получилось, что он свободно общается на английском языке. Бездомный ответил, что говорит по-американски.
Ранее Daily Mail сообщило, что президент США Дональд Трамп изучает вариант предоставления компенсации жителям Гренландии в качестве стимула для возможного присоединения территории к Штатам. Рассматриваемый объем выплат может составить по одному миллиону долларов на каждого из примерно 57 тысяч жителей острова.