Мужчины в Махачкале спасли мать с ребенком из тонущей машины (видео)

Автомобиль съехал с дороги и начал тонуть в канале имени Октябрьской революции. Увидев происшествие, несколько мужчин немедленно бросились на помощь. Они забрались на перекладину над водой, и один из них, когда тонущая машина проплывала мимо, сумел через открытое окно достать из салона ребенка.