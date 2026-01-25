Ричмонд
-9°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчины в Махачкале спасли мать с ребенком из тонущей машины (видео)

В Махачкале группа местных жителей спасла из упавшего в канал автомобиля женщину и ее ребенка. Инцидент произошел в районе поселка Семендер на северо-западе города.

В Махачкале группа местных жителей спасла из упавшего в канал автомобиля женщину и ее ребенка. Инцидент произошел в районе поселка Семендер на северо-западе города.

Автомобиль съехал с дороги и начал тонуть в канале имени Октябрьской революции. Увидев происшествие, несколько мужчин немедленно бросились на помощь. Они забрались на перекладину над водой, и один из них, когда тонущая машина проплывала мимо, сумел через открытое окно достать из салона ребенка.

После этого спасатели помогли выбраться и матери. В соцсетях сообщают, что одним из участников операции стал воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова Ассадула Магомедов, а местные жители уже предлагают наградить всех героев, передает Telegram-канал Shot.

В августе прошлого года в Унцукульском районе Республики Дагестан, где после сильных ливней затопило улицы, 19-летний курсант МВД России Газимагомед Багатаров и его дядя Гаджи Гунашов спасли семью с новорожденным ребенком, которая не могла выбраться из тонущего автомобиля.