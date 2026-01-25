Мужчины в Махачкале спасли мать с ребенком из тонущей машины (видео)

В Махачкале группа местных жителей спасла из упавшего в канал автомобиля женщину и ее ребенка. Инцидент произошел в районе поселка Семендер на северо-западе города.
Автомобиль съехал с дороги и начал тонуть в канале имени Октябрьской революции. Увидев происшествие, несколько мужчин немедленно бросились на помощь. Они забрались на перекладину над водой, и один из них, когда тонущая машина проплывала мимо, сумел через открытое окно достать из салона ребенка.
После этого спасатели помогли выбраться и матери. В соцсетях сообщают, что одним из участников операции стал воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова Ассадула Магомедов, а местные жители уже предлагают наградить всех героев, передает Telegram-канал Shot.
В августе прошлого года в Унцукульском районе Республики Дагестан, где после сильных ливней затопило улицы, 19-летний курсант МВД России Газимагомед Багатаров и его дядя Гаджи Гунашов спасли семью с новорожденным ребенком, которая не могла выбраться из тонущего автомобиля.